El multimillonario y fundador de Tesla, Elon Musk, ofreció los servicios de su empresa Boring Company para construir túneles bajo la ciudad de Miami.

Y con ello aligerar la terrible situación de los atascos de tráfico y la contaminación del medio ambiente que generar los vehículos de combustión, reportó The Newt Miami.

“Los automóviles y camiones atascados en el tráfico generan megatoneladas de gases tóxicos y partículas, pero los túneles de carreteras de Boring Company debajo de Miami resolverán el tráfico y serían un ejemplo para el mundo”, dijo Elon Musk en su cuenta de Twitter al responder una invitación que le hizo el alcalde de Miami Francis Suárez para que visitará la urbe al sur de la Florida y pudiera construir túneles.

Cars & trucks stuck in traffic generate megatons of toxic gases & particulate, but @boringcompany road tunnels under Miami would solve traffic & be an example to the world.

Spoke with @RonDeSantisFL about tunnels last week. If Governor & Mayor want this done, we will do it.

— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2021