Durante una llamada con analistas e inversores que tuvo lugar el miércoles, el magnate Elon Musk reconoció que los Tesla no son asequibles. Cuando se presentó el Tesla Model 3 se tardó muy poco en ponerle la etiqueta de eléctrico del pueblo, puesto que prometía un precio de partida de 35.000 dólares. A pesar de ello, precisamente barato no era y, de hecho, en muchos mercados esta variante de acceso nunca ha estado disponible, según publicó autobild

Musk explicó que “es importante crear un auto que sea asequible. Creo que no tendremos éxito en nuestra misión si no fabricamos automóviles más asequibles. La cosa que más me pica sobre el punto en el que estamos ahora es que nuestros coches no son suficientemente asequibles. Necesitamos arreglar eso”.

Como era de esperarse, estas declaraciones llevaron la conversación hacia la posible llegada de un modelo más barato que el Model 3, pero el CEO no entró en detalles: “No creo que podamos comentar detalladamente nuestra hoja de ruta más allá de lo que ha sido anunciado hasta ahora, creo que preferimos reservarlo para los lanzamientos de producto”. Y continuó diciendo que “sería razonable asumir que crearíamos un vehículo compacto de algún tipo y probablemente otro de gran capacidad. Son cosas probables llegados a cierto punto. Pero creo que todavía queda un largo camino que recorrer con los 3 e Y, así como con el Cybertruck y el Semi. Queda mucho que hacer con ellos. Creo que haremos las cosas obvias”.

Finalmente, Musk sentenció: “Creo que solo queremos ser un poco rentables y maximizar el crecimiento, hacer que los coches sean lo más asequibles posible, y eso es lo que estamos tratando de conseguir”.

