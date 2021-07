Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Elsa inundaron el jueves varias carreteras y estaciones de metro de Nueva York, mientras que este viernes las precipitaciones y vientos continuaron en toda la región noreste de Estados Unidos.

Las imágenes de personas con el agua por la cintura en una parada de metro de Manhattan circularon en las redes sociales, junto a videos en los que podían verse grandes cantidades de agua precipitándose directamente sobre los andenes.

El agua es uno de los grandes enemigos del metro neoyorquino, donde aún se están llevando a cabo obras en respuesta al huracán Sandy, que golpeó la ciudad hace casi una década.

A pesar de las llamativas imágenes, el servicio de transporte no se vio muy afectado, con únicamente cierres parciales en la zona final de una de las líneas del metro, en Manhattan, según las autoridades.

Subways and highways were turned into rivers in New York City on Thursday as a result of severe weather and flooding brought on by Tropical Storm Elsa. Elsa is the first major storm of the 2021 Atlantic hurricane season in the U.S. pic.twitter.com/PxWQkjQhPi

— NowThis (@nowthisnews) July 9, 2021