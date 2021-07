El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó que Elsa, el primer huracán de la temporada del Atlántico, se degradó este sábado a tormenta tropical.

La tormenta mantiene su trayectoria a Florida, y podría llegar el martes a las costas del estado.

El boletín de NHC de las 11:00 am (hora del Este) señaló que el sistema registraba vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora, y avanzaba en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 29 mph.

Elsa se encontraba a 40 millas al sur la Isla Beata, República Dominicana, y a 350 millas al este de Kingston, Jamaica.

11 am advisory – #Elsa is now a 70-mph tropical storm. There has been no change to the track forecast. The likelihood of tropical storm force winds affecting the #FloridaKeys is increasing. Rainfall amounts of 2-4 inches, isolated up to 6 inches will be possible Mon-Tue. #flwx pic.twitter.com/yOntebYLwc

— NWS Key West (@NWSKeyWest) July 3, 2021