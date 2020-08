View this post on Instagram

Este sábado #22Ago, a partir de las 1030am, estaremos entregando alimentos gratuitos en #Doral, en un Drive-Thru organizado en alianza con @feedingsouthflorida y voluntarios de la diáspora. Sabemos que son tiempos difíciles y queremos darte una mano amiga. Más información ingresando a us.embajadavenezuela.org. #EmbajadaVEContigo