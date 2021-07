A medida que la tormenta Elsa se acerca a los Cayos de Florida, se emitió una advertencia de tormenta tropical para partes de Florida Central. El condado de Sumter y partes del condado de Marion están ahora bajo una alerta.

A las 5 am del martes, el centro de la tormenta tropical Elsa estaba ubicado a 50 millas al suroeste de Key West, según los pronosticadores. Elsa se movía hacia el noroeste a cerca de 12 mph con vientos máximos sostenidos de 60 mph.

Se pronostica que Elsa pasará cerca de los Cayos de Florida el martes por la mañana, informó WESH.

JUST IN: Tropical Storm WARNINGS have now been posted for Sumter County and most of Marion County. pic.twitter.com/5LuN7y9gRg

— Kellianne Klass WESH (@KellianneWX) July 6, 2021