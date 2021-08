Las autoridades están buscando a dos niños vistos por última vez en Deerfield Beach que se cree que fueron secuestrados.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida emitió una Alerta Amber el sábado por la mañana para Zaynah Obidy de 5 años y Zain Obidy, de 6 años.

Los investigadores dicen que fueron vistos por última vez en el área de la cuadra 4400 de Crystal Lake Drive en Deerfield Beach y pueden estar en compañía de Max Carias-Carrilo, de 36 años.

“Max tiene una barba muy espesa que no tiene bigote”, dijo FDLE. Mide 5 pies 8 pulgadas y pesa 170 libras.

Zaynah, una niña, mide 3 pies 6 pulgadas, 65 libras, con cabello castaño y ojos marrones. Zain, un niño, mide 4 pies y 90 libras, también con cabello castaño y ojos marrones.

Es posible que viajen en un BMW serie 535 negro de 2011 con la matrícula de Florida PJH1B.

