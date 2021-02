La esposa de El Chapo Guzmán, Emma Coronel, está recibiendo el mismo trato que cualquier otro recluso, según su abogado, reportó tmz

Un dato a considerar es que Coronel está acusada de planear las infames fugas de prisión del capo de la droga,

Emma Coronel Aispuro está encarcelada en un centro de detención de Virginia después de su arresto por tráfico de drogas.

Su abogado, Jeffrey Lichtman, señaló que ella es sólo un huésped normal del gobierno … sin medidas de seguridad especiales.

El abogado de Emma indicó que no tiene derecho a una seguridad reforzada porque no se le considera un riesgo para la seguridad.

El Chapo's Wife Won't Get Extra Security in Jail After Drug Trafficking Bust https://t.co/8CEJF2qg6C

— TMZ (@TMZ) February 28, 2021