Nadie pude discutir la versatilidad de Emma Thompson, excepto su madre, que, según cuenta la actriz, recuerda su carrera principalmente por sus roles de “mujeres buenas en vestidos”.

Quizás por ello a la británica le resultó tan interesante la posibilidad de interpretar a una villana en la película dedicada precisamente a otra gran villana: “Cruella”, reportó Yahoo.

En la cinta que ya está disponible en streaming, Thompson le da vida a un personaje nuevo en el canon de Disney: la baronesa Von Hellman, una diseñadora de modas que primero tomará como discípula a Estella (el personaje de Emma Stone que luego se convertirá en Cruella) para, después, tratar de frenarla al descubrir que tiene más talento que ella.

En el encuentro con periodistas de diferentes partes del mundo, realizado vía Zoom, Thompson destacó el hecho de poder explorar la “oscuridad” en personajes femeninos, ya que no es algo muy tradicional en este tipo de roles.

“Me interesa mucho el lado oscuro de los personajes femeninos, porque muy raras ver se les permite ser oscuras. Se supone que debemos ser lindas y buenas, ¿no?”, cuestionó la artista, que dice que en su vida se ha encontrado con pocos personajes malvados, pero que a algunos de ellos los conoció en Hollywood.

“Tuve una excelente crianza por parte de una madre muy amable y un hombre maravilloso como mi padre. He estado siempre rodeada de gente amorosa. Mi experiencia con personas malvadas, difíciles y narcisistas es muy breve. Pero he conocido a algunos de ellos en el mundo del entretenimiento. Y no diré nombres, porque ya sabemos lo que sabemos y hay algunos que han salido a la luz recientemente”, expresó Thompson.

“También fue emocionante para mí ver los buses rojos de Londres, que son muy diferentes ahora, como eran cuando yo era una niña. Los de la película son exactamente iguales. Hasta el número de uno de ellos, el 159, es el mismo que el que me trajo a mí a donde vivo desde aquellos años, porque sigo viviendo en el mismo lugar, porque soy rara (risas). Cuando vi la escena de Emma Stone subiéndose a uno de esos buses, para mí fue como ser niña otra vez”, recordó Thompson.

Y si se están preguntando qué pasará con los dálmatas en esta película, la respuesta es que sí son parte de la trama. El personaje de Thompson tiene tres de ellos, aunque no son nada parecidos a Pongo y Perdita; los dálmatas de la baronesa son tan temibles como ella, pero solo en la película.

“Los perros siempre estuvieron en el set. Mientras estuvieran cómodos para grabar, allí estaban ellos, lo que fue maravilloso. Y eran unos animalitos muy dulces. Tuvieron que usar CGI para hacerlos un poco más rudos en algunas escenas. Porque eran realmente lindos y trabajaban muy duro. Tenían unas pequeñas marcas en el suelo. Actuaban como pequeños actores caninos y luego volvían a sus marcas y esperaban a que les dieran su premio por la escena”, relata la actriz.