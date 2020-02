¡Emotivo! LeBron James despidió entre lágrimas a su amigo Kobe Bryant (Video)

Los Ángeles Lakers jugaron su primer partido tras la muerte de Kobe Bryant en la madrugada del viernes al sábado ante los Portland Trail Blazers y la emotividad del homenaje inundó el Straples Center.

Jugadores, cuerpos técnicos, directivos, VIPs y público se unieron para darle la mejor despedida deportiva a ‘Black Mamba’, reportó 20minutos.

Desde la presentación de todos los jugadores como si fueran Kobe Bryant al minuto de silencio, pasando por los dos asientos del Straples vacíos con las camisetas de Gianna y el que fuera jugador de los Lakers y un ramo de flores, los actos fueron muy emocionantes.

Pero el discurso de LeBron James en la previa del encuentro ante todo el pabellón fue el gran foco de atención.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020