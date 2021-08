Un empleado supuestamente disparó e hirió a tres compañeros de trabajo en una instalación de fabricación de Smile Direct Club en el vecindario de Antioch en Nashville, Tennessee, la madrugada del martes, dijeron las autoridades.

Un trabajador fue herido en el pecho, uno en el abdomen y otro en la pierna, informó el portavoz de la policía de Nashville, Don Aaron, en una conferencia de prensa.

Agregando que Una de las víctimas se encuentra en estado crítico.

Police say The 22-year old shot his fellow employees at Smile Direct Club warehouse on Antioch Pike

#Update Video showing moments before the 22-year old gunman was shot & killed by police.

El presunto pistolero, un empleado de 22 años, abandonó el edificio cuando los oficiales respondieron a la llamada, pero los policías lo vieron en una intersección y le exigieron que soltara el arma.

El sospechoso, armado con una pistola semiautomática con un cargador extendido, en cambio dirigió el arma hacia los oficiales, según Aaron. Minutos después fue baleado por la policía y llevado a un hospital donde fue declarado muerto.

Parece que el atacante actuó solo, dijo la policía. El sospechoso, que no fue identificado, comenzó a trabajar en Smile Direct Club en junio. También trabajó allí desde finales de 2019 hasta principios de 2020, informó ABC News.

Smile Direct Club dijo en un comunicado: “La seguridad de los miembros de nuestro equipo es una prioridad para nuestra Compañía y mantenemos estrictos protocolos de seguridad y una política de no armas en todas nuestras instalaciones. Estamos trabajando con la policía local mientras investigan esto asunto.”

SmileDirectClub is saddened at the shooting that took place at its manufacturing facilities this morning. The incident was contained quickly by security personnel on site.

— SmileDirectClub (@smiledirectclub) August 3, 2021