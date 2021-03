El empleado de la tienda Cup Foods, Christopher Martin testificó en el caso del asesinato de George Floyd y confesó sentir responsabilidad sobre la muerte del mismo. Al sospechar que le había entregado un billete de $20 falsificado.

“Si simplemente no hubiera aceptado la factura, esto podría haberse evitado”, testificó Christopher Martin, un cajero de 19 años. Dejó de trabajar allí poco después porque dijo que no se sentía seguro.

Según la nota de CNN, el testimonio de Martin se produce el tercer día del juicio del policia Derek Chauvin, ya que los fiscales han llamado a varios transeúntes para describir sus interacciones con Floyd y la policía de Minneapolis el 25 de mayo de 2020.

“If I would have just not taken the bill, this could’ve been avoided.”

Cup Foods cashier Christopher Martin described his feelings after seeing the arrest of #GeorgeFloyd.

WATCH LIVE – MN v. #DerekChauvin https://t.co/bis122QdFc pic.twitter.com/KsM96UxLk2

— Court TV (@CourtTV) March 31, 2021