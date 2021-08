Los funcionarios del condado de Miami-Dade requerirán que todos los empleados no sindicados muestren prueba de la vacuna COVID-19 o se sometan a test semanales para detectar el virus.

El anuncio del jueves se produce cuando los funcionarios de salud informaron 20,133 nuevos casos de COVID-19 y 84 muertes relacionadas con el virus en Florida durante las últimas 24 horas.

Funcionarios de Miami-Dade dijeron que la nueva política para empleados no sindicalizados entrará en vigencia el 16 de agosto.

“Estamos dando un paso más para garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable al exigir pruebas de COVID semanales a todos los empleados de Miami-Dade”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Aquellos que deseen optar por no participar pueden proporcionar una prueba de su estado de vacunación”.

We are taking a step forward to ensure a safe, healthy workplace and to protect the public we serve by requiring weekly COVID testing of all Miami-Dade employees under my purview. Vaccinated employees will have the opportunity to opt out of testing.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 6, 2021