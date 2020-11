Joe Biden , un ex vicepresidente de dos períodos bajo Barack Obama y veterano del Senado por 36 años, será el 46º presidente de los Estados Unidos. A su vez, su compañera de fórmula, la senadora por California Kamala Harris, será la primera mujer, la primera afroamericana y la primera india americana en ocupar la vicepresidencia.

Decision Desk HQ proyecta que el candidato demócrata, Joe Biden, ganó los 20 votos electorales de Pensilvania. Con esto, obtiene un total de 273 votos electorales que le aseguran la presidencia de EE UU.

El estado de Pensilvania, que Hillary Clinton perdió en 2016, fue llamado a Biden en la madrugada del 6 de noviembre, asegurando la victoria electoral en una votación muy reñida que atrajo una participación histórica.

Biden has taken the lead in both Georgia and Pennsylvania this morning as votes continue to be counted: https://t.co/RGmjCTnWKw

Results are here as they come in:

Georgia: https://t.co/yZg2EpYJ5i

Pennsylvania: https://t.co/1QlxuuyGdm pic.twitter.com/BfPsuaHBEh

— The Washington Post (@washingtonpost) November 6, 2020