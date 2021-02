Un nuevo caso de corrupción por parte del gobierno venezolano salió a la luz pública este viernes, en el que están vinculados varios empresarios.

Una investigación hecha por el Miami Herald indica que un grupo de empresarios recibió una fuerte suma de dinero por parte del gobierno de Venezuela y los mismos fueron depositados, en países europeos como Luxemburgo.

Uno de esos beneficiados fue el venezolano Alejandro Betancourt, quien en reiteradas oportunidades ha evadido la justicia norteamericana colocando su capital en la Europa y en el sur de la Florida.

Las empresas de Alejandro Betacourt que aparecen registradas en Luxemburgo son: Latin America Ventures Sarl, Gainsboro Developments, Ming International y O’Hara Financial,

En la investigación se indica que Betancourt utilizó estas compañías para canalizar cientos de millones de dólares para una serie de negocios que van desde operaciones de exploración de petróleo y servicios de transporte.

En la investigación que además del Miami Herald estuvieron alrededor de 17 medios de comunicación del mundo, indica que Betancourt y otros empresarios (incluyendo su primo y ex socio, Francisco Convit Guruceaga usan Luxemburgo y otras jurisdicciones opacas para establecer compañías fantasmas y mover fondos a través de ellas.

NEW: OCCRP & @MiamiHerald uncover four firms in Luxembourg owned by Alejandro Betancourt, a Venezuelan businessman accused of capitalizing on corruption in his home country. #OpenLuxhttps://t.co/dHAYWinrmR

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) February 11, 2021