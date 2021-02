Poco a poco se va reanudando las actividades en Texas, luego de la tormenta de nieve azotó al estado esta semana y que dejó a una gran cantidad de condados sin electricidad.

Las empresas petroleras que hacen vida en Texas reiniciaron sus actividades, luego de estar paralizados por el congelamiento de sus equipos.

Pero esta reactivación no será de un día para otro, ya que hay varios insumos que necesitarán entre cinco y siete días para descongelarse.

La inclemencia del frío, trajo como consecuencia que 4 millones de barriles de petróleo se dejarán de producir durante los días que estuvieron paralizadas.

Además se perdieron 21 mil millones de pies cúbicos de gas natural, lo que trajo como consecuencia que varias localidades se quedaran sin luz.

“La mayoría de nuestros volúmenes de Permian y Eagle Ford permanecen fuera de línea”, dijo la portavoz de Conoco, April Andrews, refiriéndose a los dos principales campos de esquisto de Texas.

You must miss trading on insider information terribly. The Texas energy crisis must be tormenting you. These are just your trades on Texas corporation Conoco Phillips. pic.twitter.com/YI3z0813Ri

— tjefferson (@tjeffer35270772) February 16, 2021