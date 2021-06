Al parecer la tragedia que se vivió en Surfside cuando colapsó un edificio se pudo evitar. En 2018, tres años antes del derrumbe del edificio del condominio Champlain Towers en Miami, un consultor halló pruebas alarmantes de “importantes daños estructurales” en la losa de hormigón bajo la cubierta de la piscina y “abundantes” grietas y desmoronamientos en las columnas, vigas y paredes del estacionamiento del establecimiento.

El informe técnico arrojó que se debía hacer un plan multimillonario para recuperar el edificio que iba a iniciarse en breve, pero el mismo sufrió un derrumbe en la madrugada del jueves que se cobró la vida de cuatro personas y dejó más de 150 desaparecidos.

Champlain Towers South field survey report from 2018 made public. It notes “the failed waterproofing is causing major structural damage to the concrete structural slab” near the pool area. https://t.co/9hAkG4wpGs#SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/8cllPSkZud

— Joel Franco (@OfficialJoelF) June 26, 2021