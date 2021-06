Los habitantes del estado de la Florida encendieron las alarmas este lunes, al ver el nuevo precio de la gasolina, en el estado.

El costo del galón de combustible, se cotizó en $2.91 en el inicio de esta semana, lo que equivale a un incremento de cinco centavos, con relación al costo de la semana pasada.

Los expertos explicaron las razones por las cuales se ha dado este aumento descontrolado de la gasolina en la mitad del 2021, en el estado.

En un trabajo publicado por Malinda Fusco, explica que una de las variables en la incide en el incremento de la gasolina, es que ahora las personas están viajando más por tierra, debido a las flexibilizaciones que se han hecho en cuanto a la movilidad, por el Covid-19.

Situación que no ocurrió en el 2020, debido a que las normativas eran más rigurosas, para evitar los contagios.

Otro de los puntos que explicó la experta petrolera, es que en la actualidad en Texas hay una baja producción de combustible, por los cortes energéticos, lo que influye en el costo del producto en las bombas de Florida.

Explicó que entre el 2020 y lo que va del 2021 el incremento ha sido de 70 centavos en Florida.

Lo que ha originado una alarma en la población, debido a la actual situación que se atraviesa, en el estado que está saliendo de la crisis post pandemia, podrían perjudicar sus finanza a corto plazo.

@AAAnews Expects Gas Prices to Increase in Florida as Crude Oil Prices Rise:https://t.co/bnhdh9ghdr#AAA #gas #gasprices #CrudeOil pic.twitter.com/KnLNnNBQas

— FloridaDaily.com (@FL_Daily) June 7, 2021