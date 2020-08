Los Marlins de Miami no han podido retomar el sendero del triunfo tras caer por tercera vez seguida ante los Mets de Nueva York por 5-3 y ya firman derrotas en sus últimos cinco encuentros.

Michael Conforto conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la novena entrada del encuentro que le dio la ventaja final a su novena.

Jacob deGrom lanzó seis entradas en blanco y se fue con ventaja, pero Miami anotó contra el bullpen de los Mets y su descontrol de dos bases por bolas con bases llenas.

Brandon Nimmo caminó con dos outs ante Brandon Kintzler (1-2), y Conforto conectó su cuarto jonrón al jardín central, un tiro estimado en 425 pies.

“Con lo genial que fue Jake”, dijo Conforto, “se siente bien obtener esa victoria esta noche”.

“Es un gran jonrón”, dijo el manager de los Mets, Luis Rojas, “y una de esas victorias que no hemos tenido este año, en el noveno para tomar la delantera con dos outs, especialmente después de hacer un salvamento”.

DeGrom ponchó a siete, no caminó ninguno, permitió cuatro hits y se marchó después de realizar 91 lanzamientos. Trabajando por primera vez en 10 días después de saltarse una vuelta debido a la rigidez del cuello, tocó 100 mph en la primera entrada y 98 en la sexta.

“Sin lanzar en 10 días, estaba un poco oxidado y me cansé más rápido de lo que me hubiera gustado“, dijo deGrom. “Tuve suerte de que los malos que arrojé no estuvieran lo suficientemente cerca para golpear”.

El bullpen de los Mets tuvo problemas sin el derecho Seth Lugo, quien pasará a la rotación y comenzará el jueves.

“Es realmente difícil no tener una pieza como Lugo en la pluma”, dijo Rojas. “Pero confiamos en nuestro bullpen. Van a hacer un buen trabajo para cerrar los partidos ”.

Edwin Díaz (1-0) caminó en la carrera del empate en el octavo pero lanzó un noveno perfecto, consiguiendo sus cuatro outs mediante ponches.

“Díaz hizo un buen trabajo regresando y mostrando lo que podía hacer”, dijo Rojas.

Pablo López, de Miami, permitió dos carreras en seis entradas y un tercio, elevando su efectividad a 2.42.

“Gran batalla de titulares”, dijo el cerrador de los Marlins, Kintzler. “Fue divertido de ver. Gran regreso de nosotros. Terrible lanzamiento de mi parte “.

Los Marlins han perdido cinco juegos seguidos para caer a 9-9. Los Mets mejoraron a 17-7 contra Miami en las últimas dos temporadas y ganaron en Marlins Park por quinta vez consecutiva.

