Una mujer en El Salvador dio a conocer una supuesta señal que le envió Jesús en un mango. En plena Semana Santa.

En el patio de su casa, Elizabeth Rivas cosechó un mango al que inmediatamente le descubrió la supuesta cruz de Jesús, imagen que al ser vista por otras personas recibió críticas y dudas de su proceder divino, sin embargo, la salvadoreña defiende que es una misteriosa señal que fue enviada desde el cielo hasta su casa en forma de fruta. Reseñó Telemundo.

Según Rivas la señal de Dios le indica “que no vamos a estar solos. Es la cruz de el maestro Jesús. Me sorprendieron los carotenos, cómo se formaron, no hay laceraciones en el mango”.

La Iglesia no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, es tal el fervor que despierta esta imagen entre los creyentes, que hay vecinos acudiendo a esa casa para pedir ante esa fruta para que proteja familias de la pandemia y los problemas de cada día.