La sangre de John Hollis puede ser la clave para una mejor vacuna contra el COVID-19.

Eso es porque el hombre de Virginia, de 54 años de edad, es uno de los pocos sobrevivientes de COVID-19 que tiene lo que se llaman “superanticuerpos” que son extremadamente efectivos para neutralizar el virus.

Eso significa que Hollis es prácticamente inmune a COVID-19. Además, sus superanticuerpos pueden incluso proporcionar inmunidad a las nuevas variantes de coronavirus contra las que las vacunas existentes son menos efectivas.

“Toda la experiencia ha sido más que surrealista”, dijo Hollis a la conductora de As It Happens , Carol Off.

“No puedes encender la televisión o leer un periódico sin escuchar sobre toda la miseria y la muerte en todo el mundo. Y, ya sabes, especialmente al principio, te preguntas: ¿Por qué yo? ¿Por qué he sido bendecido más allá? medir cuando tantas otras personas no lo han hecho? Ha sido mucho para digerir “.

Fuente: BBC