La policía del condado de Pasquotank disparó y mató a Brown el miércoles cuando intentaban entregarle una orden de arresto, según la oficina del alguacil.

Los testigos dicen que la policía le disparó a Brown cuando se alejaba de los oficiales.

La alcaldesa de Elizabeth City, Bettie Parker, dijo que espera un “período de disturbios civiles” una vez que el video sea lanzado al público.

Se esperaba que la familia de Brown viera las imágenes de la cámara del cuerpo de la policía de lo que sucedió el lunes por la mañana antes de un lanzamiento público más amplio, pero los funcionarios locales retrasaron la visualización, citando la necesidad de difuminar los rostros “para proteger una investigación interna activa”.

El abogado del condado de Pasquotank, R. Michal Cox, dijo que “esperamos que esto ocurra hoy, pero el tiempo real será impulsado por la finalización de las redacciones”, dijo a WAVY .

A North Carolina city declared a state of emergency Monday morning amid concerns that video showing the police killing of Andrew Brown Jr. could cause civil unrest when it's released to the public https://t.co/pNixCeSHoT

