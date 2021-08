Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California (EE UU), ha hecho un anuncio que, según sus propias palabras, podría suponer “un avance histórico“.

Dieron a conocer que se abre la puerta al desarrollo de toda una nueva fuente de energía inagotable y, sobre todo, limpia.

Concretamente, los miembros de este laboratorio han llevado a cabo un experimento que ha logrado producir una gran cantidad de energía a partir de la fusión.

Según explicaron, la clave reside en unos 200 rayos láser que fueron enfocados hacia un punto diminuto. El resultado fue sorprendente: se creó una mega explosión de energía que superaba hasta en ocho veces los registros de otras investigaciones.

Ahora bien, la energía producida por este equipo fue visiblemente breve, casi como un destello. Pero su contenido era notorio: en las 100 billonésimas de segundo que duró, este hallazgo acerca a los científicos a la ignición por fusión.

Así lo explica Kim Budil, director del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en un comunicado: “Este resultado es un paso histórico para la investigación de fusión por confinamiento inercial”. Por su parte, el también profesor Steven Rose, codirector del centro de investigación del Imperial College de Londres, describe este hito como “el avance más significativo en la fusión inercial desde su inicio en 1972“.

