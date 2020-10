En las localidades de Hialeah, el sur de Miami, o en la Pequeña Habana hay clínicas que ofrecen atención médica gratuita y algunos exámenes preventivos a las personas más necesitadas.

Se trata de las clínicas Community Health and Wellness Center, quienes brindan este servicio a gente con bajos recursos o que estén indocumentados.

El mismo se realiza los días viernes desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm, reportó El Nuevo Herald.

Todo esto entra bajo el programa Free Care Friday, en el que está incluido consultas con médico primario, que se encarga generalmente de recomendar la realización de algunos exámenes de sangre o cultivos.

“Si se siente mal o hace tiempo que no se hace un chequeo médico, venga a vernos”, invitó Masiel Moreira, fundadora y presidenta de las clínicas Community Health and Wellness Center of Miami, una organización sin fines de lucro que destina una parte de su presupuesto al programa Free Care Friday.

Además, dijo que se debe probar que la persona es de escasos ingresos por lo que los pacientes deberán mostrar su declaración de impuestos o cuatro talones de pago de su sueldo.

Si se encuentran sin empleo deberán traer una carta notarizada que lo debe confirmar o llevar una identificación y precisar el lugar donde reside.

