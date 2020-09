View this post on Instagram

Colombia, conmocionada por la muerte de un hombre víctima del abuso policial. . La víctima, un abogado de 46 años, falleció en un hospital tras recibir en el suelo varias descargas eléctricas por parte de dos policías. . Las imágenes de casi dos minutos muestran a dos motociclistas de la policía colombiana, ambos con casco, tirando al suelo al abogado Javier Ordoñez, de 46 años, y luego dándole repetidas descargas prolongadas con sus pistolas de pulso eléctrico. ”Por favor, deténgase”, repite repetidamente el hombre en el suelo. . . . #Viral #abusopolicial #Miami #noticias #víctima #abogado #colombia