Las autoridades de Miami-Dade, con el objetivo que más personas puedan tener espacios de esparcimientos, comenzó con la reconstrucción de un parque y de un mirador, con la finalidad que personas con discapacidad puedan acceder con facilidad.

El condado , remodelará el actual Beach View Park de la ciudad, situado en el 5301 de Collins Ave de Miami Beach., con juegos infantiles adaptados y equipos de ejercicio, para las personas que tengan dificultades motoras.

La inversión será de $680,000 y será financiado por las autoridades del condado junto con la empresa privada.

En el Beach View Park los visitantes podrán disfrutar de tirolesas adaptativas, juegos infantiles inclusivos, un laberinto de arbustos y un jardín de mariposas. Un “Pathway of Inclusión” pavimentado con ladrillos conectará el parque con el paseo marítimo.

La iniciativa partió de creación de la activista por los derechos de los discapacitados Sabrina Cohen y su fundación sin ánimo de lucro.

Cohen es una ex nadadora de Miami Beach Senior High que sufrió una lesión en la médula espinal después de un accidente automovilístico a los 14 años y quedó paralitica.

