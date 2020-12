Durante varios días festivos el toque de queda del condado de Miami-Dade iniciará a la 1:00 am, una hora más tarde de lo normal.

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami, dijo que dicha extensión será aplicada en la víspera de Navidad (24 de diciembre) y la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre).

El toque de queda del condado comienza actualmente a la medianoche.

Levine Cava citó ciertas tradiciones navideñas, como la misa de medianoche, como el motivo de la extensión del toque de queda.

El Departamento de Policía de Miami-Dade no detendrá a nadie que se dirija a casa después de las celebraciones a última hora de la noche, pero los oficiales estarán atentos a cualquier reunión después de la 1 am

“Entiendo que esta es una noche importante para las empresas y los residentes que quieren celebrar el año nuevo”, dijo Levine Cava. “Sin embargo, quiero asegurarme de que nuestras empresas sean nuestros socios en la protección de las personas”.

My #1 priority as Mayor is to protect our people & our economy during this crisis, and I've been working hand in hand with cities, businesses, & health experts to keep us safe.

Today I'm announcing an update to the curfew on Christmas Eve & New Year’s Eve:https://t.co/0jHIj3Yslm

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) December 17, 2020