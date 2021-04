La noticia de la muerte del Príncipe Felipe es tendencia junto al meme de Sprite de McDonald’s en Twitter. ¿Cuál es el vínculo entre el Príncipe Felipe y la bebida de McDonald’s?

El Palacio de Buckingham anunció la muerte del Duque de Edimburgo, el Príncipe Felipe, en la mañana del 9 de abril de 2021.

Lo cierto es que la muerte del príncipe ha llenado de tristeza a muchos, al tiempo Sprite de McDonald’s, y está confundiendo a MUCHOS usuarios.

Prince Philip, Duke of Edinburgh, has died at the age of 99 after drinking a small McDonalds Sprite, The Royal Family announces pic.twitter.com/F111mFWkVU — ainsley! 🦕 (@bigbrainblonde) April 9, 2021

¿Qué es el meme de MCDonalds Sprite?

El meme del Sprite de McDonalds se hizo popular en 2017, cuando un usuario de Twitter tuiteó que la bebida Sprite de McDonalds es más fuerte que el licor.

JFKKQKFKWKFKSKGKKSMGMgwlkglwkflwlwkflwkfl tomó sprite de mcdonalds😭 pic.twitter.com/CXvYj6pT6o — Mónica (@monicordovi) April 9, 2021

Desde entonces, muchas personas que han probado la bebida han coincidido en que su sabor es bastante vibrante, por lo que se ha convertido en un divertido meme entre los usuarios de Twitter.

¿Por qué el Sprite de MCDonalds es trending con el príncipe Philip?

Como la plataforma de medios sociales más sarcástica, Twitter ha estado relacionando la muerte del Príncipe Felipe con el meme de McDonald Sprite.

En pocas palabras, los usuarios de Twitter están haciendo comentarios desenfadados sobre el fallecimiento del Duque, bromeando con que la causa de su muerte fue la fuerte bebida Sprite de McDonald’s.

NOT MCDONALDS SPRITE TRENDING WITH HES DEAD. hell is mf HOT😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/yLBHCigCHQ — ny. (@misseverywhereg) April 9, 2021

No es la primera vez que el Príncipe Felipe se apodera de Twitter. A principios de este año, una fotografía del Príncipe Felipe saliendo del hospital se hizo viral en las redes sociales.

AYO HES DEAD?????

also why is it trending with mcdonalds sprite 😭😭😭 prince philip rn pic.twitter.com/OhQcuW48k8 — fork (@homeboy_fork) April 9, 2021

