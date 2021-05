Las recientes acciones tomadas por los legisladores del partido Republicano del estado de Florida, en aprobar algunas leyes ha causado gran molestia entre los ciudadanos del estado.

Según lo indicado en un artículo publicado en el MiamiHerald el partido republicano ha aprobado una serie de leyes que consideran prioritarias,

Entre los instrumentos que esperan aprobar son: agregar barreras a la votación por correo, iniciativas de votación ciudadana y protestas, a lo que indican que no beneficia a los floridanos, sino que podrían considerarse inconstitucionales si los diversos grupos que demandan al estado ganan en la corte.

Las demandas contra el estado de Florida pueden durar años y costar millones de dólares. De 2011 a 2017, el estado gastó $ 19 millones para cubrir los gastos y honorarios de los abogados que demandaron al estado, y muchas de esas demandas desafiaron las políticas promulgadas por la Legislatura, encontró un análisis de Associated Press.

Hasta el momento hay dos demandas contra HB 1, denominada ley “antidisturbios”. Aprobada en respuesta a las protestas de Black Lives Matter el verano pasado, es un mero cebo para la base de Trump.

Eso podría generar un gasto mayor al estado, lo que para los detractores de Ron DeSantis es algo grave, porque ese dinero proviene de los impuestos que pagan los contribuyentes.

https://t.co/jCvPCpjAql election coming up. Vote him out

— US Navy Veteran (@mnboss1) May 15, 2021