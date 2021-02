El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos se sorprendió, al ver que las solicitudes de beneficios por desempleo disminuyeron al cierre del mes de enero.

El ente gubernamental indicó que durante el mes de enero 779.000 estadounidenses, hicieron sus solicitudes, para recibir algunos de los beneficios mientras no tienen trabajo por la pandemia del Covid-19.

Esto es 51.000 solicitudes menos, de lo que estipulaban los economistas para el primer mes del 2021.

El estudio reveló que la cantidad de norteamericanos que reciben beneficios seguidamente, disminuyó en 4.59 millones de personas.

Esto es un descenso de 193,000 con respecto a la semana pasada, donde más personas recibieron estos beneficios.

Initial Claims for Unemployment Benefits Fell, But Remain Very High – https://t.co/dl7l7wc1Iv pic.twitter.com/IM9hMDbRXW

— John Paluska (Parler: @TRUMPCONSERVATIVESUNITE) (@JohnPaluskaPR) February 4, 2021