El actor y político estadounidense Arnold Schwarzenegger se tomó un tiempo para enviarle un mensaje a la ciudadanía criticando al presidente Donald Trump.

Las críticas no solo fueron para con el mandatario saliente, sino también para los políticos republicanos por la “falta de valentía” que según él han demostrado.

Se atrevió a hacer una comparación de los sucesos que acontecieron el pasado 6 de enero con los episodios caóticos del Congreso con la Kristallnacht, “la Noche de los Cristales Rotos” en 1938 cuando los nazis destruyeron negocios y hogares judíos. y sinagogas al comienzo del Holocausto.

“La mafia no solo rompió las ventanas del Capitolio, sino que también hizo añicos las ideas que dábamos por sentadas”, dice Schwarzenegger en video de casi ocho minutos,

Lo filmó en su oficina frente a las banderas de los Estados Unidos y California, hay que recordar que en el pasado fue gobernador de dicho estado.

Cuando Schwarzenegger ejerció como gobernador, lo hizo por el partido Republicano; sin embargo, esto no fue impedimento para decir todo lo que opinaba del presidente Trump.

“El presidente Trump buscó anular los resultados de una elección justa. Buscó un golpe de Estado engañando a la gente con mentiras. Sé a dónde conducen esas mentiras”, dijo en referencia al pasado de su propio padre como miembro del partido nazi.

“Trump es un líder fallido. Pasará a la historia como el peor presidente de todos los tiempos. Lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tuit”.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021