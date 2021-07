Dos hombres fueron encontrados muertos el miércoles dentro de una habitación de un hotel en Miami Beach, en lo que fue antes la mansión de Gianni Versace, el diseñador de moda italiano que fue asesinado afuera del edificio hace 24 años este jueves.

La policía respondió al llamado que hicieron desde The Villa Casa Casuarina At The Former Versace Mansion en 1116 Ocean Dr. justo después de la 1:20 pm luego que la limpieza del hotel dijera que dos hombres fallecidos estaban dentro de una habitación. La policía y el personal de bomberos respondieron y encontraron los cuerpos. Reseñó FoxNews.

Las muertes están siendo investigadas y la escena del crimen fue contenida en la habitación, dijo la policía.

Casualmente, el asesinato de estos dos hombres se conoce dos días antes de cumplirse los 24 años del atentado a Versace, quien fue baleado en los escalones del frente del edificio el 15 de julio de 1997 mientras caminaba a casa desde un café cercano. El pistolero, Andrew Cunanan, fue encontrado muerto días después después de una extensa persecución.

Casa Casuarina fue construida en 1930 por Alden Freeman, hijo de Joel Freeman, el tesorero de Standard Oil Trust, según el sitio web del hotel. Versace se interesó por la propiedad en 1992 mientras estaba de vacaciones con su familia.