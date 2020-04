Encuentran a un cocodrilo herido con flechas en el suroeste de Florida (fotos)

Este miércoles las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable de disparar flechas a un cocodrilo en Fort Myers.

Según South Crime Florida Crime Stoppers, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee recibió la alerta sobre el cocodrilo herido encontrado en un estanque cerca de una casa en Fort Myers.

Cuando llegaron a la escena, los agentes descubrieron que el cocodrilo había recibido un disparo en el costado con dos flechas, al mismo tiempo tenía una cuerda envuelta alrededor de su hocico y patas.

Crime Stoppers dijo que el cocodrilo fue retirado del estanque de manera segura por los agentes y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Si tiene alguna información sobre este incidente, llame a Southwest Florida Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS (8477).

The gator had two arrows impaled into its side and a rope wrapped around the gators snout and webbed feet. The gator was safely removed from the pond by deputies & @MyFWC.

If you know anything about this illegal act of animal cruelty PLEASE call Crime Stoppers at 1-800-780-TIPS.

— SWFL Crime Stoppers (@SWFLCrime8477) April 29, 2020