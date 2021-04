El alguacil del condado de Los Ángeles señaló que los detectives han determinado el accidente de Tiger Woods en el que estrelló su SUV el mes pasado en el sur de California.

Sin embargo, los detalles no fueron dados a conocer este miércoles, citando preocupaciones de privacidad no especificadas para la estrella del golf.

Woods sufrió lesiones graves en el accidente del 23 de febrero cuando golpeó una mediana elevada alrededor de las 7 am en Rolling Hills Estates, en las afueras de Los Ángeles. La camioneta Genesis que conducía cruzó dos carriles en sentido contrario y arrancó un árbol en un tramo cuesta abajo que, según la policía, es conocido por los accidentes . Woods se encuentra en Florida recuperándose de múltiples cirugías. Reseña Yahoo News.

El alguacil Alex Villanueva ha sido criticado por sus comentarios sobre el accidente, calificándolo de “puramente un accidente” y diciendo que no había evidencia de deterioro. Woods dijo a los agentes que no sabía cómo ocurrió el accidente y que no recordaba haber conducido.

Los detectives, obtuvieron una orden de registro para el registrador de datos del SUV Genesis GV80 2021, conocido como caja negra . Villanueva no quiso decir el miércoles qué datos se encontraron en la caja negra.