La autoridades del condado de Ventura encontraron un cuerpo en el Lago Piru, California donde desapareció la actriz de Glee, Naya Rivera el pasado jueves.

«La recuperación está en progreso. Una conferencia de prensa tendrá lugar a las 2 pm en el lago», informó la policía a Alberto News.

Rivera había alquilado un bote y fue a nadar con su hijo de 3 años en el lago Piru, condado de Ventura, sin embargo, no regresó a la hora estipulada. Personal de búsqueda encontró la lancha con el menor dormido a bordo con su chaleco salvavidas.

Según informes preliminares, el niño dijo que su madre estaba nadando y no pudo regresar al bote.

Naya Rivera, de 33 años, interpretó a Santana López y a Rachel Calvado en las series ‘Glee’ y ‘CSI: Miami’, respectivamente, y participó en otras películas y series.

El miércoles, antes de su desaparición, la actriz había publicado en las redes sociales una foto junto a su hijo y un mensaje que decía: «Solos los dos».

