Una enorme estatua sin cabeza de Buda ha sido descubierta sosteniendo un bloque de apartamentos en China. Muchos residentes sólo descubrieron que su edificio estaba siendo sostenido por intervención divina cuando se limpió algo de vegetación, revelando la reliquia “milenaria”.

Con una altura de nueve metros, el Buda fue descubierto en un complejo residencial en Chongqing, en el suroeste de China. Estaba rodeado de altos edificios y cubierto de vegetación. En algún momento se construyó un bloque de apartamentos residenciales entero encima de él.

Los árboles fueron retirados durante una reconstrucción de la pared exterior del edificio y los residentes se asombraron al ver lo que había debajo.

La estatua sin cabeza está en posición sentada con dos manos sobre su abdomen y un pie izquierdo muy dañado, según el sitio de noticias shine.cn. “La estatua estuvo aquí cuando era joven”, dijo un residente de 60 años.

Otro residente de apellido Yang, que ha vivido en el complejo durante varios años, dijo a la página web que también había un templo cerca de la estatua hace muchos años, pero fue demolido cuando se construyeron edificios residenciales allí en la década de 1980. “He oído que la estatua de Buda se construyó hace casi mil años”, dijo Yang.

