En aguas del norte de Yakarta han sido hallado restos humanos y escombros del avión de pasajeros indonesio de la aerolínea Sriwijaya Air, un Boeing 737-500, que desapareció este sábado de los radares de las autoridades de Indonesia, reportó quepasaenvenezuela.

Se trata de un avión comercial de la aerolínea Sriwijaya con 56 pasajeros a bordo que desapareció de los radares indonesios cuando sobrevolaba el océano.

Un funcionario del gobierno local informó que pescadores descubrieron lo que parecían ser restos de un avión en aguas al norte de Yakarta. En las redes sociales aparecieron imágenes de los supuestos fragmentos del avión.

El oficial indicó que “se encontraron cables, bolsillos, asientos, cabello, jeans, y hay trozos de carne”.

Más temprano, el ministerio de Transportes, Budi Karya Sumadi, informó que la aerolínea indonesia Siriwijaya Air perdió contacto con uno de sus aviones de pasajeros, un Boeing 737-500, después de su despegue en Yakarta.

“Se ha perdido contacto con un avión de Sriwajaya durante su ruta de Yakarta a Pontianak con el código de llamada SJY 182. El último contacto se produjo a las 14:40 (hora local, 6:40 GMT). Proporcionaremos más información a medida que nos vaya llegando”, informó en un comunicado Irawati,.

Indonesia's Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K

Un dato a considerar es que los escombros del vuelo SJ182 fueron hallados gracias a la iniciativa de residentes locales, que formaron su propio equipo de búsqueda y utilizaron tres barcos para peinar el mar de Java. Según la fuente del medio, el hallazgo tuvo lugar en las proximidades de la pequeña isla de Lancang, al noroeste de la capital indonesia.

Paralelamente, las autoridades realizan labores de búsqueda y rescate en la zona.

Aún no se ha confirmado oficialmente si los fragmentos encontrados por los residentes locales pertenecen al Boeing desaparecido.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021