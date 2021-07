Ashley Espinoza-Sánchez, una mujer de Tallahassee, quien desapareció el fin de semana pasado en el festival Rolling Loud en Miami, Florida, fue encontrada, según su prima, Demetria Madrigal.

“No he dormido toda esta semana. Todavía estoy en estado de shock “, le dice Madrigal a Rolling Stone. “Solo queremos llevarla a casa. Ella siempre ha estado tan protegida; su abuela la crio. Ella nunca, nunca ha sido salvaje “. Aparentemente, el festival fue solo el segundo espectáculo al que había acudido su prima.

La policía de Miami Garden no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Rolling Stone.

Los investigadores contactaron a Madrigal el viernes por la mañana para avisarle que Espinoza-Sánchez, de 23 años, se encuentra actualmente en un hospital en Naples, Florida; no se le dio el nombre de la instalación. Según Madrigal, Espinoza-Sánchez había sido vista por última vez el lunes por la noche con un hombre – previamente descrito por la policía como “un hombre negro desconocido, de 5′10 ″ – 6′0 ″, complexión delgada” – que ayudó a la mujer perdida y confundida.

“De hecho, pasó la noche con este caballero, al quien necesito contactar y agradecerle mucho porque ella no tenía dinero, no tenía su teléfono, no tenía nada”, dice Madrigal. “Si él no le hubiera dado un lugar para dormir o le hubiera dado zapatos y calcetines, ella habría estado vagando sin nada”.

Espinoza-Sánchez desapareció por primera vez el sábado después de darle a su amigo, Nicholas Prevost, su teléfono y desaparecer entre la multitud. Los dos viajaron juntos a Miami para asistir al festival de tres días.

“Este es probablemente uno de los peores fines de semana de mi vida. Ni siquiera me importó el festival Rolling Loud cuando desapareció, como, en absoluto “, dijo Prevost anteriormente a NBC.

Madrigal no está segura sobre en dónde ha estado Espinoza-Sánchez desde el lunes, pero dijo que los investigadores le dijeron que su prima pudo haber sido drogada por un amigo. Aparentemente, lo dijo en una carpa médica en el festival.

Madrigal está actualmente esperando una llamada del hospital y volará desde su casa en California a Florida cuando haya más información disponible.