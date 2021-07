La familia González y varias de sus mascotas se encontraban en su apartamento del noveno piso de las Torres Champlain Sur la noche del 24 de junio cuando el edificio de Surfside se derrumbó repentinamente en medio de la noche.

Al menos dos miembros de la familia resultaron gravemente heridos en el derrumbe, uno de ellos sigue desaparecido.

También desaparecieron varias de sus mascotas. Pero el jueves, exactamente dos semanas después de la caída del edificio de 12 plantas, se reunieron con una de sus mascotas, un pequeño gato negro llamado Binx, reportó CbsNews.

Lo cierto es que Binx fue visto vagando cerca de los escombros de Champlain Towers South en Surfside el jueves en la noche y llevado al grupo de rescate Kitty Campus, según el medio local WSVN.

“Me alegro de que este pequeño milagro haya podido aportar algo de luz a la vida de una familia en duelo hoy y pueda proporcionar un punto de luz a toda nuestra comunidad en medio de esta terrible tragedia”, declaró la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

After 16 long and incredibly difficult days, I’m able to share a small piece of good news — Binx from Champlain Towers South has been found.

Thank you from the bottom of my heart and on behalf of our community to the team who played a role in reuniting him with his family. pic.twitter.com/yzDxW6plHG

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 10, 2021