Este jueves el Jackson Memorial Hospital indicó que están ante un caso de violación de privacidad, en el cual habría incurrido una enfermera.

La trabajadora habría tomado fotos a un bebé, que nació con una malformación y estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

La enfermera habría subido las imágenes a las redes sociales, con varios mensajes, alusivos a la enfermedad del menor.

El cuerpo administrativo del Jackson Health System, indicó que la trabajadora del centro asistencial pasó a licencia administrativa.

“Además de la violación general de HIPPA que estaríamos viendo aquí, hay un sentido de decencia sobre los derechos y expectativas que todos tenemos en nuestras semejanzas e imágenes”, dijo el abogado litigante de Miami David Weinstein.

CBS4 Investigates: Miami Hospital Dealing With Invasion Of Privacy Issue, Disturbing Photos Of NICU Baby Posted On Nurse Sierra Samuels' Social Media.. https://t.co/2Pz6mSzALw

— Paul Snoep (@snoep_IT) September 9, 2021