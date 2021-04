La situación que se ha generado en el estado Apure ha causado dolor y preocupación, tanto en Venezuela como en organizaciones de los derechos humanos.

El lunes se conoció que durante el último enfrentamiento entre grupos irregulares colombianos y efectivos de seguridad de Venezuela hubo varias bajas de militares venezolanos.

La cifra de caídos no ha sido contabilizada por parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha generado indignación debido al mal manejo comunicacional que se le ha dado a la situación.

Lo de Apure es mucho peor no hubo planificación y abandonaron a los comandos, muchos no han regresado,se presume lo peor. De ser así los cuerpos yacen en territorio venezolano bajo el control los ex compañeros de Ivan Marquez. @NicolasMaduro como cuando escapé, no sabe que decir pic.twitter.com/EeSkD2Ru3r

— Iván Simonovis (@Simonovis) April 25, 2021