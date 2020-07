La menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, con su fortuna de $900 millones de dólares ha logrado ha logrado realizar las compras más lujosas y excéntricos.

La joven de 22 años es considerada como una de las celebridades más rentables en la red social Instagram, según la agencia de Marketing y redes sociales Hopper HQ.

A continuación una lista de las cosas más ridículas en las que invierte la empresaria:

Las uñas de Kylie sorprenden por lo bien que lucen todo el tiempo, y es que a la joven nunca se le verá con una manicura barata. Sin embargo cuando compartió su manicure de billetes de $100 dólares dejó con la boca abierta a muchos. Muchos aseguran que se pudo haber tratado de billetes falsos, sin embargo otros creen que, conociendo a la Jenner, sí se atrevería a mutilar un billete de esta cantidad para su look.

Probablemente sean unos de los palillos más exclusivos del mundo pues la firma Louis Vuitton lanzó esta edición limitada para que puedas comer tu sushi con un estilo único. La socielité gastó aproximadamente $700 dólares en el producto y sin duda fue la envidia de muchos.

Kylie Jenner just had a brand new LV chopsticks. If I own it, I would never use it to eat sushi the fuck 😩 pic.twitter.com/GYXDLBVFkL

— Ekidjun (@ekidjun) March 23, 2020