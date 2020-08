En un esfuerzo por brindar a las familias y a la comunidad información completa sobre la reapertura de las escuelas, las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) han desarrollado un recurso nuevo y útil llamado Reopen SMART/Return SAFE: A Guide to the Reopening of Miami-Dade County Public Schools (“Reabrir de manera INTELIGENTE / Regresar de manera SEGURA: Una guía para la reapertura de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade”).

La guía describe los modelos, procesos y procedimientos de instrucción que se implementarán y ampliarán para el próximo curso escolar del 2020-2021.

Además de los detalles relacionados con nuestro modelo de aprendizaje a distancia de las M-DCPS, Mi Escuela en Línea (My School Online, MSO) y el modelo de Escuela Física (Schoolhouse), la guía también incluye recursos relacionados con la matrícula de nuevos estudiantes, vacunas de los estudiantes, ayuda para el acceso al Internet, prevención del hostigamiento, recursos para estudiantes sin hogar, los requisitos de graduación y otra información útil para el comienzo de este nuevo curso escolar.

La guía está publicada en la página de reapertura del Distrito, reopening.dadeschools.net, donde se puede ver o descargar. Las versiones en español y criollo haitiano serán publicadas en los próximos días.

Pronto también se publicarán en línea recursos adicionales para las familias, incluida una lista actualizada de Preguntas Frecuentes, una lista de verificación de Regreso a la Escuela e información sobre la orientación virtual de una semana de duración del Distrito para estudiantes y padres de familia, la Semana de Bienvenida.

La pandemia de COVID-19 continúa evolucionando y las condiciones pueden cambiar. El Distrito continuará monitoreando la orientación de las entidades de salud pública y actualizando la guía a medida que haya nueva información disponible.

Para mantenerse conectados, es importante que los padres de familia mantengan actualizada su información de contactos en la escuela de sus hijos. Las familias también pueden registrarse para recibir mensajes de texto, de voz y correos electrónicos automatizados enviando un mensaje de texto con “Y” al 67587.

