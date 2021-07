La modelo Valentina Ferrer publicó este jueves la primera imagen de Rio, su hijo con J Balvin.

El pequeño nació el pasado domingo en Nueva York, EEUU

Fue la propia modelo argentina la que subió la foto a su cuenta en Instagram.

La imagen en la que solo se ve el pie del pequeño Rio está acompaña por el mensaje “4 days of the best Love”, reportó ElColombiano.

Con tan solo 30 minutos de estar al aire, la foto de Rio ya sumaba 180.000 Me Gusta y cerca de 300 mensajes, entre ellos de el de Carolina Osorio, la hermana del músico…

“Cuatro días del mejor amor”, escribió la modelo junto a la foto en la que se puede ver el piecito del bebé. La postal, en blanco y negro, es una verdadera muestra de cariño y de la conexión entre madre e hijo.

Poco después de publicarla, los seguidores de Ferrer le dedicaron los mensajes más tiernos a la nueva familia.

¡¡¡Muchas bendiciones!!!”, escribió Gaby Espino, enternecida por el pequeño. Shannon de Lima, quien conoce la dicha de ser mamá, escribió: ”El amor verdadero ❤️”.