Un funcionario del Servicio Forestal de la India publicó el pasado domingo un video en su cuenta de Twitter que enterneció a medio mundo. En él, unos cerdos trabajan en equipo para devolver al agua a un pez que se había quedado atrapado en la tierra.

Durante la grabación, se puede apreciar como un grupo de cerditos se acercan al pez y comienzan a empujarlo con sus hocicos hasta el estanque que tienen junto a ellos, logrando que la carpa vuelva a su hábitat natural, reportó La Nación.

“El acto más pequeño de bondad vale más que la mayor intención”, escribió Susanta Nanda acompañando al vídeo viral que ya cuenta con más de 47.800 visualizaciones en Twitter.

The smallest act of kindness Is worth more than the greatest intention💕 pic.twitter.com/eQijHBxkUM

El enternecedor momento ha tocado la fibra sensible a muchos usuarios de la red social, que no han podido evitar mostrarlo en los comentarios del vídeo. “Yo solo veo a animales siendo más humanos que los humanos”, escribía uno.

Am I only seeing or others also- animals are becoming more humane than humans!

— Viswanathan Shastri (@giviswa) August 23, 2020