Lionel Messi, Sergi Roberto, Gerard Piqué y Sergio Busquets, amigos, familiares y directivos del Barcelona FC acompañaron en una corta ceremonia de despedida al delantero Luis Suárez, quien se marchará al Atlético de Madrid español.

El uruguayo se mostró visiblemente emocionado durante su despedida del Barcelona de hoy.

“Esto es todo imprevisto, porque no tengo nada preparado. Tengo que agradecer al club porque confiaron en mí en 2014. Sabían que cometí un error y siguieron confiando en mí. No era fácil aceptar eso. Los compañeros me trataron de maravilla. Toda la gente sabe el esfuerzo y el sacrificio que uno ha hecho antes de llegar aquí para cumplir un sueño. Soy consciente que se termina una etapa de la cual tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice, por llevarme amigos, porque son muchos años. Quería que se vieran que se va un ser humano, que tiene sentimientos. Mi familia, que son los que han soportado todo lo bueno y lo malo, me han apoyado en las dificultades. Pero me voy a quedar con todo lo lindo. Que mis hijos me vean marcar goles, levantar trofeos, jugar al lado del mejor jugador de la historia… eso para mí va a quedar en el recuerdo. Agradecer a la afición todo el cariño y sé que me siguen apoyando. Agradecer al staff que trabaja día a día. Quiero que siempre sepan que van a tener un culé más”.

Después de haber sido visto secándose las lágrimas cuando abandonó el campo de entrenamiento del Barcelona por última vez ayer, Suárez tuvo que tomarse un momento para recuperarse cuando las emociones lo dominaron. Tras llegar del Liverpool con un contrato de 74 millones de libras hace seis años, Suárez marcó 198 goles en 283 apariciones y deja el club como el tercer máximo goleador de la historia del club, con solo Lionel Messi y César por delante de él en la clasificación. Durante su estadía en el Camp Nou, el jugador de 33 años levantó un total de 13 trofeos, incluidos cuatro títulos de La Liga, cuatro Copa del Reys, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. El último golazo de Luis Suárez en el Barcelona “Cuando el jugador o el club dice que no va más, hay que aceptarlo, tanto el club como el jugador" Una indirecta muy directa en su emotiva despedidapic.twitter.com/d5TW54qQYx — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 24, 2020 “Fue un mes de locos, de decir muchas cosas que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas de manera indigna. Tenemos que intentar estar alejados de todo. Lo que hay que valorar ahora es que me tengo que sentir orgulloso de estos años en el club. Lo que tengo que hacer es cambiar el chip e iniciar una nueva etapa y estar agradecido al Barcelona. Nada de reproches. Hoy es mi despedida, no le daré el gusto a nadie. Quiero irme por los números que hice y por la historia que dejé. Cada jugador tiene su momento. Si el club y el jugador piensan que hasta aquí llegó, hay que aceptarlo. Y si es el jugador el que quiere irse, también. Cuesta, es difícil, son momentos raros y uno tiene familia. Hay que aceptarlo. Son cosas que pasan en el fútbol”. Con el Barça acordando rescindir su contrato luego de que el nuevo jefe Ronald Koeman lo considerara excedente de los requisitos , ahora se unirá al Atlético de Madrid con un contrato de dos años después de que un cambio a la Juventus no se concretó debido a problemas de pasaporte. Según BBC , Los Rojiblancos están a punto de pagarle al Barcelona una tarifa nominal de 6 millones de euros debido a ciertas variables relacionadas con el rendimiento, como la obtención de la clasificación para la Liga de Campeones, con Suárez recibiendo un recorte salarial del cincuenta por ciento en el Wanda Metropolitano. Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto acompañaron a Luis Suárez en su despedida del FC Barcelona. El uruguayo se fue dejando títulos, goles, asistencias y, sobre todo, amigos. HERMANOS DEL FÚTBOL. pic.twitter.com/AKBrAwzJLj — Invictos (@InvictosSomos) September 24, 2020

