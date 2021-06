Jeffrey Watson, comisionado del Distrito 5 de Miami, informó este 22 de junio que el próximo sábado se estará haciendo entrega de tarjetas de regalo de alimentación en el Little Haiti Soccer Park a las 10:00 am.

El comisionado señaló que también se realizará una jornada de vacunación contra el covid-19.

“Este sábado, duplicaremos nuestros esfuerzos para brindar ayuda a nuestros residentes. Únase a nosotros en el Little Haiti Soccer Park a las 10:00 am para un sitio de distribución de tarjetas de regalo y vacunación. ¡Corra la voz y asegúrese de que todos los miembros de sus redes que necesiten ayuda la reciban!”, escribió en Twitter.

Please note that to be eligible for a gift card, you must:

– be a District 5 resident

– be a first-time applicant

– be there in-person.

— Commissioner Jeffrey Watson (@JWatsonMiami) June 22, 2021