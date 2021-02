Un error de la empresa que maneja las citas para la vacunación contra el Covid-19 en el condado de Miami-Dade ocasionó que varias personas recibieran su autorización para vacunarse, sin estar en el rango permitido para recibir la dosis.

La alcaldesa de Miami-Dade, dijo que era inaceptable lo que había ocurrido porque es un momento desesperante para toda la población.

“En un momento en el que tanta gente está tan desesperada por la vacuna, es inaceptable dar la falsa impresión de que las vacunas están disponibles para quienes actualmente no son elegibles”, dijo Levine Cava en una nota de prensa.

El portal Nomi Health envío alrededor de 430 citas, a personas menores de 65 años para informarles que estaban en plan de vacunación.

Esto generó un gran caos, porque el condado de Miami-Dade solo ha calificado para poder vacunarse a los trabajadores de la salud y personas mayores de 65 años de edad.

Esto generó molestia, porque las personas menores de 65 años de edad han estado esperando por mucho tiempo para recibir su dosis.

Fort Lauderdale News Search Reviews (400 Vaccine Appointments Offered to Ineligible Patients by Mistake in Miami-Dade County) Fort Lauderdale News – https://t.co/M3RFR3ExuP pic.twitter.com/vaiq5RGARS

— 1 Fort Lauderdale (@1_ftl) February 14, 2021