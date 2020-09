El tráfico en la autopista de Florida está cerrado en ambas direcciones en el condado de Palm Beach debido a la explosión de un gasoducto en Lake Worth.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida, el gasoducto se rompió en el lado norte del Turnpike de Florida, adyacente al paso elevado de la carretera de Lake Worth, poco antes de las 10 de la mañana del jueves.

Parte del paso elevado se derrumbó, y los ingenieros están determinando si la carretera será segura para reabrirla pronto.

El tráfico en dirección sur está siendo desviado en el Puesto de la 97 Milla. El tráfico en dirección norte está siendo desviado en el 86 Mile Post cerca de Boyton Beach.

FHP insta a los conductores a “por favor, tengan cuidado y eviten el área si es posible”. A la gente que vive en el área se le dice que permanezca dentro de sus casas.

La patrulla de carreteras espera poder reabrir los carriles interiores del Turnpike en las próximas horas y posiblemente los carriles exteriores más cercanos a la erupción el jueves por la noche. Si no pueden, dicen que probablemente será dentro de uno o dos días.

La carretera de Lake Worth, que también había sido cerrada, se ha reabierto desde entonces.

El video enviado por los espectadores muestra el humo de la erupción.

Northbound traffic is being diverted off at the 86 Mile Post Boyton Beach https://t.co/rNYkQNdXjP pic.twitter.com/6BRQCGMSPJ

— FHP West Palm Beach (@FHPPalmBeach) September 24, 2020