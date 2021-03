Científicos encontraron evidencia de que el COVID-19 infecta la boca, incluso dentro de las mejillas, en las encías y en las glándulas salivales.

Cuando las personas tragan saliva infectada, podrían estar propagando el virus a otras partes de su cuerpo, reportó CNNEspanol

Sus hallazgos, detallados en la revista Nature Medicine el jueves, podrían explicar por qué tantas personas contagiadas pierden el sentido del gusto.

Además sugieren que la boca es una fuente importante de propagación del Covid-19.

El Dr. Kevin Byrd explicó que «cuando se traga saliva infectada o se inhalan partículas pequeñas, creemos que potencialmente puede transmitir el SARS-CoV-2 a nuestras gargantas, nuestros pulmones o incluso a nuestras entrañas».

Byrd, quien participó en el estudio, labora en el Instituto de Ciencia e Investigación de la Asociación Dental Estadounidense.

There’s been some questions on why this took so long to learn. That is a much longer answer and but ultimately it boils down to historical views of the oral cavity as existing “separate” from the body. @edyong209 — Kevin Matthew Byrd @ LOCI (@kevinmbyrd) March 26, 2021

Ya se sabía que las pruebas con saliva eran una buena manera de detectar la infección. {

No obstante, los investigadores no habían estudiado por qué. La boca, la nariz, los senos nasales, la garganta y los pulmones están conectados, y el virus puede propagarse por todas esas regiones en la mucosidad que se drena o se expulsa al toser.

¿Cuál podría ser el vínculo con la pérdida de gusto?

Los investigadores analizaron tejido bucal y descubrieron que células del interior de la boca llevaban los receptores que el coronavirus utiliza para infectarlas, incluido el receptor ACE2.

Revisaron muestras de tejido bucal de personas que murieron por coronavirus y encontraron el virus en aproximadamente la mitad de las glándulas salivales que analizaron.

New research from @NIH and @UNC finds evidence that SARS-CoV-2 infects cells in the mouth, which could explain why some patients with COVID-19 experience oral symptoms such as taste loss, dry mouth and blistering.https://t.co/3NPo091Cst pic.twitter.com/kPArRhbP98 — ADA (@AmerDentalAssn) March 25, 2021

Los expertos también hicieron pruebas a personas con Covid-19 leve o asintomático. En esas pruebas descubrieron que células que se desprendían de la boca a la saliva llevaban ARN activo.

Esto indica que el virus se estaba replicando en las células. También expusieron células en una placa de laboratorio a la saliva de ocho personas con covid-19 asintomático y consiguieron infectar las células.

Finally, matched prospective cohort w/ NP+saliva displayed distinct viral shedding dynamics, and salivary virus correlated with COVID-19 symptoms such as taste loss. Surprising finding what that high viral saliva from ASYMPTOMATIC subjects found to transmit SARS-CoV-2 ex vivo. 9/ pic.twitter.com/HWcDHoYc1c — Kevin Matthew Byrd @ LOCI (@kevinmbyrd) March 25, 2021

Este hallazgo sugiere que la saliva de hecho puede ser infecciosa.

Para el estudio recolectaron saliva de 35 voluntarios de los Institutos Nacionales de Salud que tenían Covid-19 leve o asintomático.

We also looked at subjects with Acute COVID-19 — either at oral mucosal tissues, non-invasive tissue scapes, or saliva alone. Saliva has lots of free virus in it, but we found it also carrying shed infected oral mucosal cells. Like glands, mucosae are infected and replicating 8/ pic.twitter.com/ZgYvRQRFFE — Kevin Matthew Byrd @ LOCI (@kevinmbyrd) March 25, 2021

«En los individuos con síntomas, la presencia del ARN del SARS-CoV-2 en la saliva se asoció positivamente con la ‘pérdida del gusto y el olfato‘ reportada por los pacientes», escribieron los investigadores.

El estudio también encontró evidencia de que personas que dieron negativo después de un hisopado nasal a veces seguían dando positivo en una prueba de saliva.

Data suggested the salivary gland ducts and acini could be infected in major/minor glands. Using @NIH COVID-19 Consortium collaboration, we found infection/replication (minors>major)-this infection elicits an immune response & dry mouth is associated with CD8+ T Cells 7/ pic.twitter.com/bCq18L7fCh — Kevin Matthew Byrd @ LOCI (@kevinmbyrd) March 25, 2021

Esto subraya que incluso si el virus ya no está en la nasofaringe —la parte superior de la garganta detrás de la nariz— podría persistir en la saliva.